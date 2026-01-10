Pasajes TransMilenio 2026: Secretaría de Educación anuncia que mantendrá subsidios a estudiantes

El día de hoy, 9 de enero, la Alcaldía de Bogotá anunció el nuevo aumento para el servicio de transporte público de la capital, conformado por el servicio masivo de TransMilenio y SITP. Donde se anunció la tarifa que empezará a regir desde el próximo 14 de enero y se mantendrá durante el resto del 2026.

Según se anunció, el aumento de TransMilenio se estableció en $350 pesos colombianos, que, teniendo como base los $3.200 que se cobraron durante el 2025, el nuevo valor se estableció en $3.550 COP. Desde el distrito comentaron que tal aumento, tuvo como base el reciente aumento del salario mínimo, pues antes de conocerse, se había planteado que los pasajes costarían solamente $3.450 pesos.

Le podría interesar: ATENCIÓN: Pasaje de TransMilenio aumentará desde el miércoles 14 de enero 2026: ¿En cuánto quedó?

Subsidio de la Secretaría de Educación

Frente a este aumento, también se pronunció la Secretaría de Educación, pues durante el año 2025, se mantuvo el Programa de Movilidad Escolar, mediante el cual, se le otorgaba un subsidio de transporte a más de 6.500 estudiantes de colegios públicos.

Este subsidio, era entregado a través de transferencias monetarias a los adultos responsables de los niños, niñas y jóvenes, o recursos dirigidos a la recarga de la tarjeta personalizada Tu Llave Plus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), lo que se tradujo en una inversión cercana a los $5.327 millones de pesos.

Por esta razón, desde la Secretaría de Educación, reafirmaron su compromiso con la movilidad de los jóvenes estudiantes de Bogotá, pues reiteraron que para el año 2026, y a pesar del aumento que tuvo el pasaje de transporte público, continuarán transfiriendo estos subsidios.

Lea también: Pasajes de Transmilenio GRATIS por montar bicicleta: paso a paso para recibir el beneficio en 2026

Subsidio para estudiantes en 2026

Para el 2026, se destinó una inversión de $28 mil millones de pesos, y con esto, se busca subsidiar cerca de 2.800 pesos de cada pasaje, es decir, alrededor del 79% del pasaje. Con esto, los padres de los estudiantes únicamente tendrán que pagar los $750 pesos restantes. Para esta año, la Secretaría aseguró que esperan que más de 23.000 estudiantes se puedan ver beneficiados.

Le podría interesar: Recargas de pasajes gratis en TransMilenio 2026: ¿Quiénes lo pueden hacer? Paso a paso

Objetivo del programa de subsidios

El objetivo de este programa, es que con tal subsidio se pueda garantizar que los estudiantes tengan acceso a la educación y puedan permanecer en la misma, ya que en años anteriores se encontraban con frecuencia los casos de jóvenes que debían abandonar sus estudios, ya que no contaban con los recursos para desplazarse hasta las instituciones educativas y de regreso a sus hogares.

Además de este subsidio, desde la alcaldía se han destinado recursos para que más personas tengan la posibilidad de acceder a los servicios de transporte público, incluyendo a personas con discapacidad, adultos mayores de 62 años y hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Siendo aportes diferenciados según la necesidad de cada grupo.

Otras noticias: Subsidios Transmilenio 2026: Anuncian nuevos beneficiarios, ¿quiénes? ABC y detalles aquí