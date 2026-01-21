¿Eliminación de prima especial para congresistas afecta el salario de altos funcionarios del Estado?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Eliminación de prima especial a congresistas afecta salario de altos funcionarios del Estado?

Jorge Iván Rincón, profesor y experto en derecho administrativo laboral de la Universidad Externado de Colombia, conversó con 6AM W acerca de la eliminación de la prima de servicio para los congresistas y explicó si esta tiene un efecto sobre el salario de altos funcionarios del Estado.

“La Ley 4 de 1992, que es el marco que fija el régimen salarial de todos los servidores públicos, establece que los magistrados de altas cortes, como Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Disciplina, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, incluso altos funcionarios del Estado como el procurador general de la Nación, el fiscal general, el defensor del Pueblo y el registrador nacional tienen una remuneración que no puede superar la de los congresistas”, indicó.

Así las cosas, explicó que el artículo 15 de esta ley trata de la prima especial de servicios que, aunque no tiene carácter salarial, sí suma en la remuneración que reciben los altos cargos.

Además, la misma normativa habla sobre los procuradores delegados ante las altas corporaciones, quienes tienen derecho a percibir la misma remuneración que los altos magistrados.

“Estos servidores públicos también se verían afectados”, dijo.

Estas son las entidades del Estado que se verán afectadas por la eliminación de la prima

Consejo Superior de la Judicatura

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Corte Suprema de Justicia

Corte Constitucional

Consejo de Estado

Tribunales

Procuradores delegados del Ministerio Público

¿Prima especial de congresistas se podía eliminar?

El experto señaló que la competencia, en materia prestacional y salarial, es compartida entre el Congreso y el presidente de la República, y que el mandatario, bajo esa competencia, revisó el decreto y lo derogó.

