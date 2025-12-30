Gobierno Petro eliminará millonaria prima a congresistas: este es el decreto

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, eliminará por medio de un decreto la prima especial de servicios que recibían los congresistas de la República, como parte de las medidas para reducir el gasto público.

Según explicó el ministro, esta prima fue creada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 2170 de 2013, con el propósito inicial de cubrir los costos de instalación de los congresistas que debían trasladarse a Bogotá desde otras regiones del país.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ese beneficio dejó de ser excepcional y se convirtió en un pago generalizado para todos los congresistas, independientemente de su lugar de residencia, lo que generó un costo fiscal recurrente durante más de 12 años.

“Al poco tiempo ese beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas y eso condujo a un costo recurrente que hoy, además, porque está indexado, está en cerca de 11 millones de pesos por congresista”, explicó Ávila.

¿Cuánto le costaba al Estado?

El monto por congresista que recibía este prima era cerca de $11 millones al año. En total, en el país hay 295 congresistas (no todos recibían este beneficio) lo que en promedio podría llegar a valerle al Estado $3.200 millones de pesos anuales.

Este gasto, según el ministro, no se justifica en el actual contexto fiscal y hace parte del paquete de decisiones que estudia el Gobierno para ajustar las finanzas públicas.

MinHacienda respalda incremento del Salario Mínimo

Durante la misma intervención, Ávila recalcó que el salario mínimo es un piso obligatorio, lo que significa que ningún trabajador formal puede ganar por debajo de ese valor, reiterando la política del Gobierno de proteger los ingresos más bajos mientras se revisan privilegios en los niveles más altos del Estado.

La eliminación de esta prima se formalizará mediante un decreto, que hará parte de la estrategia de austeridad y reducción del gasto impulsada por el Ejecutivo.