El Clan del Golfo sostiene combates con el ELN entre Valdivia y Tarazá

Antioquia

Este martes, comunidades de zonas rurales en los límites entre las poblaciones Valdivia y Tarazá han reportado enfrentamientos entre grupos ilegales que han generado zozobra a la población cercana a las disputas territoriales.

De manera preliminar, autoridades consultadas ante la información que circuló sobre la situación indicaron que la situación se ha venido reportando entre las veredas La Alemania de Valdivia y Doradas Altas de Tarazá. Allí se enfrentan el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, al parecer, con la utilización de drones , tanto así que el Clan le habría logrado quitar uno de estos elementos tecnológicos a la guerrilla, lo que deja en evidencia la denuncia de la guerra con ese tipo de herramientas.

Por ahora no se ha reportado personas muertas de ninguno de los dos grupos, pero no se descarta que sí exista ante la crudeza del combate.

Cerca de las nueve de la noche de este martes, fuentes de la zona informaron que se había reactivado la confrontación.