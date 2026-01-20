Expofitness 2026 tendrá la primera prueba física fitness HYROX de Latinoamérica

Medellín

Expofitness se ha consolidado, de manera nacional e internacional, como un ecosistema deportivo y de bienestar que ha generado más de 10 millones de dólares en 12 ediciones. Fortaleciendo los diversos sectores de desarrollo económico como hotelería, gastronomía, transporte y turismo corporativo.

En su 13.ª edición, la feria proyecta más de 400 marcas expositoras y alrededor de 32 mil visitantes el 21 y 22 de febrero en Plaza Mayor Medellín.

La articulación con el Distrito de Medellín, INDER y entidades aliadas ha permitido democratizar el acceso al deporte y expandir actividades que impactan a todas las comunidades deportivas y de bienestar: “Este 2026 traemos el segundo año del calendario, proyectando un 2030 en donde la sinergia privada con la sinergia pública hagamos un evento de talla internacional, con capacidades comerciales, con capacidades empresariales, con vinculación de talentos deportivos”, Felipe Henao, CEO Expofitness Lifestyle 2026.

Prueba oficial internacional

Para este año, la organización deportiva traerá a la capital paisa, por primera vez, el HYROX PFT (Physical Fitness Test): un formato oficial de evaluación física del reconocido circuito alemán HYROX.

Esta competencia internacional está presente en las principales ciudades del mundo, combinando ejercicios funcionales de resistencia, fuerza y acondicionamiento físico bajo estándares globales.

Según Frank Valencia, representante de Hyrox en Latinoamérica, esta prueba atraerá a atletas amateurs y profesionales, comunidades deportivas y marcas especializadas: “La carrera que vamos a tener en Expofitness se llama la PFT, que es el Physical Fitness Test. Y ese examen es absolutamente singular. Es simple, es un kilómetro de correr. Después tenemos 50 burpees, que es uno de los movimientos favoritos para la gente. Tenemos lo que se llaman los lunges. Después tenemos la row (remo), que es donde la gente hace el movimiento de rowing. Tenemos flexiones de pecho y los wobbles, que son súper famosos en todos los deportes que los ven”.

Carrera RUNN

La exposición también contará con el evento RUNN, una carrera con distancias de 2k, 5k, 10k y 15K. El recorrido será principalmente por la avenida Las Vegas y los alrededores de Plaza Mayor.

Adicionalmente, Revolution Games, el evento pionero de CrossFit en Colombia, trae este año la integración de categorías máster, con categorías por encima de los 40 y 50 años.

Tendencias de tecnología y ciencia

Además de las carreras híbridas, esta edición tendrá invitados en neurociencia, tecnologías en biohacking y salud, aliados italianos innovadores en la fabricación de maquinas para gimnasio, y TAB, la primera rueda de negocios especializada en fitness y bienestar del país.

Expofitness contará, durante este año, con una jornada de dos días, que posiciona a la ciudad de Medellín dentro del calendario mundial de eventos fitness de alto rendimiento.