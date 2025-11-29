Grupos de guerrilla y EGC se están enfrentando con drones cargados de explosivos en Remedios

Remedios- Antioquia

Caracol Radio ha conocido que desde el día de ayer viernes los grupos ilegales se han enfrentado en zona rural de Remedios, lo que ha generado temor entre los habitantes del sector, que solicitan una intervención urgente de las autoridades competentes, ya que están en medio de las confrontaciones entre el Clan del Golfo y los grupos de guerrillas, al parecer disidencias, aunque en la zona también hay presencia del ELN.

Fuentes extraoficiales le han manifestado a este medio de comunicación que los grupos se están enfrentando con drones cargados con explosivos. Ya se ha reportado el desplazamiento de cerca de 20 personas entre mineros y pobladores; se teme que esta cifra aumente con el paso de las horas.

Lo particular de este caso es que, según las fuentes, las confrontaciones serían con este tipo de tecnología que permite ejemplificar (la guerra de Ucrania y Rusia) y por momentos se escuchan ráfagas de fusil, al parecer tratando de impactar los equipos cargados con explosivos que sobrevuelan zonas donde estarían presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según la información recibida, es que aun a la hora de esta publicación se seguían escuchando explosiones que tienen confinada a la población, que teme salir de sus casas para evitar ser víctimas de algún tipo de ataque de uno u otro grupo ilegal.