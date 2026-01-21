El Carnaval se toma Barranquilla con danzas, humor y tradición este fin de semana: esta es la agenda

Del 22 al 25 de enero, Barranquilla vivirá una intensa agenda que celebra la diversidad y el patrimonio del Carnaval de Barranquilla 2026.

La ciudad se prepara para un fin de semana cargado de cultura, tradición y alegría con una variada programación que marcará el inicio de la temporada carnavalera. Del jueves 22 al domingo 25 de enero, el Carnaval de Barranquilla se tomará distintos escenarios urbanos con actividades pensadas para todos los públicos, reafirmando su carácter diverso y participativo como la fiesta más grande de Colombia.

La agenda incluye espacios académicos, muestras artísticas, danzas tradicionales, comparsas, humor y actividades dirigidas a niños y jóvenes. Barranquilleros y visitantes podrán vivir el Carnaval desde múltiples expresiones culturales, en parques, plazas y escenarios emblemáticos de la ciudad.

Formación y nuevas generaciones, protagonistas del inicio

La programación arrancará el jueves 22 de enero con la jornada académica “Pensar en Carnaval: Industria Creativa y Cultural”, que se realizará desde las 8:00 de la mañana en la Galería de la Plaza de la Paz. Este espacio de reflexión busca analizar el Carnaval como motor cultural, social y económico, destacando su impacto dentro de las industrias creativas.

El viernes 23 de enero comenzará oficialmente el Fin de Semana de la Tradición, con uno de los eventos más esperados: el regreso del Semillero del Carnaval de los Niños, a partir de las 10:00 a.m. Allí, niños y jóvenes demostrarán su proceso artístico y su compromiso con la preservación de las manifestaciones tradicionales del Carnaval. La jornada continuará en la tarde, desde las 5:00 p.m., con el Festival de Danzas Especiales y de Relación, que reunirá expresiones coreográficas cargadas de identidad y simbolismo.

Comparsas, humor y danzas para celebrar el patrimonio

El sábado 24 de enero, la Plaza de la Paz volverá a ser escenario central con la segunda jornada de Semilleros desde las 10:00 a.m. Más tarde, a partir de las 3:00 p.m., se dará inicio a la gran Fiesta de Comparsas, donde los grupos más vistosos del Carnaval presentarán coreografías y puestas en escena que anticipan lo que será el Carnaval 2026.

De manera paralela, el Festival de Comedias se tomará el Parque Sagrado Corazón desde las 5:00 p.m., resaltando el humor y el teatro como componentes esenciales de la fiesta, espacios donde la risa y la crítica social también hacen parte del espíritu carnavalero.

El cierre del fin de semana será el domingo 25 de enero con la Fiesta de Danzas y Cumbias, que iniciará a las 10:00 a.m. en la Plaza de la Paz. Allí, agrupaciones tradicionales rendirán homenaje al patrimonio inmaterial del Carnaval, recordando el legado de quienes han mantenido viva esta expresión cultural a lo largo de generaciones. Ese mismo día, a las 3:30 p.m., el Centro Comercial Carnaval acogerá el primer Paco Paco al Parque, una jornada pensada para la diversión de los niños y las familias.

Con esta amplia agenda, Carnaval de Barranquilla ratifica su compromiso de llevar la fiesta a todas las localidades y a públicos diversos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación ciudadana. Este abrebocas carnavalero prepara el camino para el Carnaval de Barranquilla 2026, que se celebrará oficialmente hasta el próximo 17 de febrero.