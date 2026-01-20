La grama del Metropolitano será trasladada a parques y colegios de Barranquilla

Con el inicio de las obras de ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la Alcaldía de Barranquilla anunció que el gramado actual del escenario deportivo será trasladado y reutilizado en parques y en instituciones educativas de la ciudad.

El alcalde Alejandro Char informó que el retiro de la grama ya comenzó como parte de la primera fase del proyecto, que busca no solo renovar el principal estadio de la ciudad, sino también beneficiar a distintos sectores con espacios verdes en mejores condiciones.

“¡Ya comenzamos a retirar la grama del Metropolitano! La trasladaremos a parques, colegios y espacios de la ciudad que la necesitan”, señaló el mandatario, destacando que este proceso permitirá aprovechar un recurso en buen estado para el disfrute de la comunidad.

Asimismo, Char explicó que las obras avanzan de manera simultánea con la demolición de camerinos, gran parte de las tribunas y las excavaciones iniciales. “Gracias al equipo que trabaja día y noche para cumplirle a los barranquilleros y demostrarle al mundo que aquí las cosas se hacen bien”, agregó el alcalde.

El estadio permanecerá cerrado hasta noviembre

De acuerdo con lo proyectado, el estadio Metropolitano contará con una capacidad de 60 mil sillas una vez finalizadas las obras. Para eventos musicales y conciertos, el escenario podrá albergar hasta 75 mil espectadores, consolidándose como uno de los más importantes del país.

Las intervenciones deberán estar concluidas en noviembre, ya que el próximo 21 de ese mes el estadio será sede de la final de la Copa Conmebol Sudamericana, un evento internacional que pondrá nuevamente a Barranquilla en el centro del fútbol continental.