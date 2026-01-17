¿Cuáles son los 4 días del Carnaval de Barranquilla? Programación completa de desfiles y eventos. Getty Images Facebook Alcaldía Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla es una de las festividades culturales más importantes de Colombia, esperada año tras año por propios y visitantes de la capital del Atlántico.

La música, la danza y el ambiente de fiesta se toman Barranquilla no solamente durante los 4 días que marcan los eventos principales del Carnaval, sino desde antes, en el periodo previo, conocido como el precarnaval.

En 2026, como es habitual, el periodo de precarnavales comienza oficialmente este 17 de enero con la Lectura del Bando.

¿Cuándo son los precarnavales de Barranquilla en 2026?

Aunque el adagio popular señala que los precarnavales empiezan para muchos al terminar los carnavales del año anterior, lo cierto es que este periodo incluye eventos que se han hecho casi tan populares como los 4 días principales.

En ese sentido, el primero de los grandes eventos del Carnaval de Barranquilla 2026 será la Lectura del Bando, que se celebra este sábado 17 de enero en el estadio Romelio Martínez.

Durante la Lectura del Bando, la reina Michelle Char Fernández decretará la apertura de la fiesta, en un evento que contará con un aforo de 18.000 personas y más de 700 artistas en escena, entre música, baile y teatro.

Además de este, la noche de La Guacherna, impulsada por la recordada Esthercita Forero, es el primer gran desfile nocturno previo a las grandes fechas del Carnaval de Barranquilla y en 2026 se llevará a cabo el viernes 6 de febrero.

Otros eventos destacados son el Fin de Semana de Tradición, el domingo 25 de febrero; la coronación de las reinas populares entre el 28 de enero y el primero de febrero; y el desfile del Carnaval de los Niños, que se realizará el próximo 8 de febrero de 2026.

Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026

Así las cosas, con la Lectura del Dando, el 17 de enero se abre un mes completo de fiestas y celebración que se cierra el 17 de febrero de 2026, Martes de Carnaval, con la Muerte de Joselito.

En ese sentido, los eventos principales del Carnaval de Barranquilla son la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición, la Gran Parada de Comparsas y el Entierro de Joselito, llevados a cabo el 14, 15, 16 y 17 de febrero, respectivamente.

Estos son los 4 días principales del Carnaval 2026 y los eventos más esperados en cada fecha: