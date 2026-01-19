Atención: Cierre parcial en la Vía 40 por montaje de palcos del Carnaval de Barranquilla

Desde este lunes 19 de enero se implementará un cierre vial parcial en la Vía 40 de Barranquilla debido a los trabajos de demolición del separador central, necesarios para el montaje de los palcos del Carnaval.

La medida se extenderá hasta el domingo 25 de enero y hace parte de la preparación logística para una de las fiestas más importantes del país.

¿Dónde será el cierre?

El cierre comprende el tramo de la Vía 40 entre las calles 71 y la avenida Murillo (calle 45). Según lo informado, la intervención no implicará el bloqueo total de la vía, sino la restricción de un carril por calzada, con el fin de permitir la movilidad mientras avanzan las obras.

De manera específica, los trabajos se concentrarán entre las calles 71 y 75, en el sector ubicado frente a la empresa Casa Válvulas. En este punto se ocupará parcialmente un carril por cada calzada de la Vía 40, lo que podría generar reducción en la capacidad vial durante los días de intervención.

Asimismo, se desarrollarán labores parciales en la intersección de la Vía 40 con la avenida Murillo. Las autoridades aclararon que estos tramos no serán cerrados de forma total y recomendaron a los conductores transitar con precaución, atender la señalización instalada y, de ser posible, tomar rutas alternas para evitar congestiones mientras se ejecutan las obras previas al Carnaval de Barranquilla.