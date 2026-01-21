Una vivienda colapsó varias horas después de ser evacuada por el Dagrd de Medellín

Medellín

Este miércoles se reportó una emergencia en la comuna 8 Villa Hermosa que por fortuna no dejó personas lesionadas gracias a una oportuna reacción de la alcaldía de Medellín que había ordenado la evacuación de ese y otros inmuebles.

El reporte del Dagred indica que una vivienda ubicada en el barrio El Pinal colapsó luego de que se le identificara algunas grietas. Al lugar llegó personal de la entidad y se activó la comisión social para atender a los afectados.

“Se presenta un colapso total de una de las viviendas que ya previamente se habían evacuado. Con esta acción nos anticipamos al desastre, logramos salvar la vida de estas seis familias que se encontraban en estas viviendas”, reportó el director del Dagrd Carlos Andrés Quintero.

El funcionario manifestó que la evacuación de las viviendas se había evidenciado el pasado martes, donde, luego del reporte de las familias, el equipo experto analizó las grietas y se había tomado la decisión de ordenar la evacuación preventiva mientras se tomaban algunas medidas, pero este miércoles una de ellas colapsó.

El señor Quintero recordó a la comunidad la importancia de reportar cualquiersituación estructural en sus viviendas al 123 y solicitar una visita de revisión por riesgo.