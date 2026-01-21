La medida es absolutamente ilegal: José Manuel restrepo sobre aranceles de Ecuador a Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles 21 de enero, que impondrá un arancel del 30% a las importaciones de Colombia ante lo que considera falta de apoyo en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

Ambos países comparten una línea fronteriza que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna”, dijo Noboa en la red social X, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

En ese sentido, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda habló en el programa Dos Puntos, sobre las implicaciones de estos aranceles a Colombia.

¿Cuál es el impacto que tiene la medida?

El exministro de Hacienda dijo que es un monto significativo de las exportaciones porque es un 4% de las exportaciones de Colombia, casi 1.900 millones de dólares, es el sexto destino comercial que tenemos como país y es muy importante en temas de industria, plástico y equipos eléctricos.

“Es ilegal porque el acuerdo de Cartagena no permite medidas de esta naturaleza, que representen sanciones o aranceles de castigo, no está regulada. Esto va a dar lugar a una demanda y yo sugeriría que el gobierno colombiano actúe rápidamente para tratar de suspender esta medida por parte de Ecuador”, agregó el experto en temas de economía.

¿Qué pasaría si entra en vigor la medida?

Habría una afectación importante porque muchos productos perderían competitividad, un 30% adicional de sobrecosto que habría que ver quién lo paga, lo que llevaría a que lleguen productos similares de otras naciones de Latinoamérica al Ecuador.

Generaría una afectación al tráfico del comercio internacional entre los dos países, desde departamentos como el Cauca y el Valle y en general enturbiaría la relación entre Ecuador y Colombia.

Agregó que esta imposición de aranceles se ha convertido en un arma para contrarrestar a otra nación, una especie de mecanismo de chantaje para forzar a otra nación para tomar una posición.

¿Quién resultaría afectado?

El exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, dijo que uno de los más afectados con estos aranceles serían los ciudadanos del Ecuador quienes no tendrían el bienestar con los productos adecuados y los exportadores a quienes se les afecte la dinámica de negocio.

