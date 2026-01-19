Despliegan operativos militares y policiales tras masacre en Padilla, Cauca

Padilla - Cauca

Tras la masacre en Padilla Cauca que cobró la vida de cuatro personas el Ejército Nacional realizó un despliegue operativo para contrarrestar el accionar de grupos criminales y salvaguardar la seguridad de la población.

En el suceso violento hombres armados, al parecer, integrantes de una pandilla ingresaron a una vivienda del corregimiento de El Chamizo abriendo fuego dejando el saldo fatal.

El comandante de la Brigada 29, brigadier general Alirio Aponte señaló que el hecho estaría relacionado con confrontaciones entre grupos delincuenciales asociados al microtráfico.

“En coordinación con la Policía Nacional mantenemos el despliegue operativo sostenido en el sector con el objetivo de contrarrestar el accionar de estos grupos criminales y fortalecer la presencia institucional y la seguridad de la población”, resaltó el oficial.

La masacre es materia de investigación por las autoridades competentes.

En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para definir estrategias conjuntas para reforzar las medidas que permitan prevenir nuevos hechos violentos.