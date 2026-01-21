Capturan a presunto delincuente que habría hurtado a los pasajeros de un bus en Pereira

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira logró la captura en flagrancia de un hombre señalado de cometer un hurto a pasajeros de un bus de servicio público, en hechos ocurridos sobre la vía antigua al Parque Industrial.

De acuerdo con el reporte oficial, el presunto atracador había intimidado a los ocupantes de un alimentador de Megabús para despojarlos de sus pertenencias. La rápida reacción de los uniformados permitió ubicar al sospechoso minutos después del hecho.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre abandonó los elementos hurtados y huyó hacia una zona boscosa, donde intentó ocultarse en un cafetal, siendo finalmente localizado y capturado.

Según informaron las autoridades, el detenido fue identificado como Donnovan Andrés Rentería Mena, conocido con el alias de ‘El Mudo’ y registra antecedentes judiciales por homicidio en 2023 y violencia intrafamiliar en 2025, y era señalado por habitantes del sector como un actor criminal recurrente, así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Tenemos toda la capacidad para actuar de manera inmediata y oportuna para que toda la población esté tranquila, el servicio público no se toca y menos las actividades criminales a partir de esta actividad delincuencial de una persona que afortunadamente no lesionó a nadie. Estamos buscando las pertenencias de esas personas para que se den con toda tranquilidad y vamos a seguir atacando los delitos que más afectan a la población de a pie”, afirmó el coronel Ochoa.

Las víctimas del hurto acompañan el proceso de judicialización, mientras un grupo especializado del Bloque de Búsqueda continúa las labores de investigación con el fin de recuperar los objetos robados, los cuales habrían sido arrojados en una zona boscosa durante la huida.

Se resalta la acción directa e inmediata de la Policía Metropolitana de Pereira, resaltando que la intervención oportuna permitió evitar la fuga del presunto responsable de haber cometido el hurto.

