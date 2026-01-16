No frenan los homicidios en el área metropolitana de Pereira, a la fecha ya se reportan 16 casos

Pereira

Aunque los primeros días del año el área metropolitana de Pereira fue exaltada por las autoridades debido a la disminución de la violencia que hasta el 4 de enero se podía reportar cero homicidios, sobre todo en la ciudad de Pereira, al día de hoy estas estadísticas han cambiado y al 15 de enero se han reportado 16 homicidios en La Virginia, Pereira y Dosquebradas, lo que lleva a los líderes sociales a alzar su voz y exigir respuestas ante estos hechos que enlutan a 16 familias del área metropolitana.

De estos hechos, tres homicidios han ocurrido en La Virginia, lo que preocupa, ya que para el año 2025 durante todo el año, ocurrieron cinco casos; tres hechos de violencia más han ocurrido en Dosquebradas, entre ellos un doble homicidio en el barrio Los Naranjos. Para la ciudad de Pereira no ha sido fácil la situación, pues van 10 homicidios.

Jaime Gutiérrez, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Confederación Nacional de Acción Comunal señaló que sigue creciendo el enfrentamiento entre bandas delincuenciales e insiste en alianzas entre bandas como Cordillera y el Clan del Golfo, asegurando que no solo hace presencia en el occidente de Risaralda sino en su área metropolitana.

El último homicidio ocurrido en Pereira fue el de un menor de edad de 17 años en el barrio El Dorado, cuando hombres armados abrieron fuego en contra del adolescente, que fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo, llegó sin signos vitales.

El teniente coronel Diego Rodríguez Navarro, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira, entregó el reporte.

Desde la Confederación Nacional de la Acción Comunal hacen un llamado urgente a los gobernadores municipales y departamental a tomar acciones concretas para detener estas bandas delincuenciales, donde no solo se capturen a los sicarios que comenten estos hechos, si no que de verdad se vaya tras la captura de los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales.

