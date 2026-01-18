Alias ‘El Ardillo’ fue condenado a más de 40 años por cinco asesinatos y tres atentados en Risaralda

Pereira

Un juez de Pereira condenó a 45 años y 8 meses de prisión a Sebastián Rodas Segura, conocido con el alias del “El Ardillo”, tras aceptar su responsabilidad en cinco homicidios y tres intentos de homicidio cometidos en distintos municipios de Risaralda durante el año 2023.

La sentencia se produjo luego de que el procesado admitiera los hechos como parte de un preacuerdo judicial. Además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos.

De acuerdo con la investigación, Rodas Segura fue hallado culpable de homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, todos agravados.

Uno de los crímenes ocurrió el 23 de enero de 2023, cuando “El Ardillo” asesinó a un joven de 27 años en el barrio Camilo Torres de Dosquebradas; días después, el 2 de febrero, dos hombres de 20 y 23 años y un menor de edad fueron forzados a subir a un vehículo y llevados hasta una zona boscosa de la vereda Cedralito, en Santa Rosa de Cabal, donde fueron asesinados.

El siguiente caso ocurrió el 6 de febrero, con un atentado sicarial en el barrio San Diego de Dosquebradas, en el que la víctima sobrevivió. Finalmente, el 28 de febrero, un joven de 20 años fue asesinado en el barrio Rocío Bajo de Pereira. En este último hecho, dos personas que se movilizaban en un vehículo de servicio público resultaron heridas.