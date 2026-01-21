La policía investiga llamadas extorsivas a varias personas de una vereda de Ciudad Bolivar

Ciudad Bolívar- Antioquia

Las comunidades del municipio de Ciudad Bolívar en el Suroeste de Antioquia habían denunciado que estaban viviendo una situación bastante compleja en cuanto a la seguridad por amenazas de personas. Al parecer, todo esto estaría ocurriendo en la vereda Manzanillo.

Caracol Radio contactó al coronel Farley Puerto, comandante de la policía Antioquia encargado, para conocer qué sabe sobre estas denuncias, e indicó que ya están adelantando las investigaciones para esclarecer el origen de estas intimidaciones.

“Recibieron las llamadas algunos habitantes de la zona; no hay claridad todavía sobre qué tipo de exigencia, pero pues entendemos que exigen algún tipo de dádivas. Lo que conocemos inicialmente, porque no hay claridad, no hay una denuncia oficial, es que presuntamente podrían ser personas inescrupulosas, muy posiblemente de alguna cárcel del país, como se conoce ese tipo de modalidad”.

También informó que se realizó un concejo de seguridad con la intención de analizar la situación y tomar acciones ante esta problemática que tiene con bastante temor. Una de las conclusiones es enviar un grupo especial para investigar qué hay detrás de las intimidaciones. También el GAULA.

“Enviamos unidades especializadas, un grupo que se denomina CAEX, precisamente para atender esta situación y darle tranquilidad a la población. Y aprovecho los micrófonos para indicar a la gente que, por favor, denuncie puntualmente. Estamos previstos con toda la capacidad de la Policía Nacional para atender cualquier tipo de requerimiento”, solicitó el coronel Puerto.

Indica que no tiene denuncia formal sobre personas desplazadas, aunque en el pueblo esa información sí avanza, recalcó.