Anuncian nuevos cierres en el norte de Medellín por construcción del Metro de la 80

Medellín

El Metro de Medellín anunció que, a partir del próximo lunes 26 de enero, se tendrán cambios en la movilidad para la zona norte de la ciudad.

Explicaron desde esta entidad que se tendrá un cierre importante en la zona de Caribe, donde es necesario tener esta restricción de la carrera 64B a la altura del puente del Mico, junto a la Terminal de Transporte del Norte.

Cabe recordar que por esta vía se toma la Autopista Norte desde la Avenida Regional, y esta determinación obliga a la modificación de la parada de la línea O de buses.

¿Dónde se podrá tomar la línea O de buses?

La actual parada Caribe de esta línea pasará a partir del lunes para la carrera 65, al frente del Instituto de Medicina Legal.

Para aquellas personas que se integran desde el Metro a esta Línea O, hay una manera sencilla para poder llegar a este nuevo paradero.

Desde los accesos norte o sur de la estación Caribe del Metro se debe ingresar a la Terminal de Transporte del Norte, ubicar el punto de información del tercer piso, a todo el frente de este lugar de referencia está el puente peatonal que se debe usar para cruzar la Autopista Norte y llegar a la Carrera 65 frente al Instituto de Medicina Legal. En ese lugar estará la nueva parada de la Línea O de buses.

¿Qué se está construyendo allí?

Estos cierres se hacen necesarios para todas las obras del Metro de la 80. Allí se está construyendo el viaducto Caribe, que obligó también al cierre definitivo de la calle 75B para poder instalar los apoyos de la estructura.

Son 17 columnas que se están construyendo en esta zona de la ciudad, en la zona de influencia de la estación de bomberos de Caribe.

Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física de Medellín, explicó que “las obras del viaducto del Metro de la 80 representan una etapa clave para la seguridad, estabilidad y durabilidad de la infraestructura. Cada cierre vial y cada intervención en el sector Caribe responden a una planeación técnica rigurosa y a la necesidad de ejecutar los trabajos de manera responsable”.

Tres meses de obra en esta zona

Los trabajos arrancaron desde el mes de octubre del año anterior, con el inicio de la cimentación, luego el cierre total del lazo de la conexión norte de la carrera 64ª hacia la Avenida Regional.

En diciembre se hizo el cierre total definitivo de la calle 75B cerca al parqueadero Corpohorizontes y ahora se ejecuta el cierre de la carrera 64B a la altura del puente del Mico.

Los cierres son requeridos para ejecutar todas las labores de perforación, armado de acero y vaciado de concreto, fundamentales para la construcción de los pilotes que soportarán el viaducto por donde circularán los trenes del proyecto.

En esta zona se tiene un Plan de Manejo de Tránsito especial por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, que contempla rutas alternas y señalización para conductores y peatones en los puntos que se están interviniendo.