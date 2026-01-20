Medellín participará en la feria turística más importante de Iberoamérica, Fitur 2026

Medellín

La Alcaldía de Medellín enviará a Fitur 2026 una delegación especial para promover las diferentes actividades de esta ciudad, en la feria más importante del turismo de Iberoamérica.

¿Dónde es la feria?

Este certamen se cumple en la Institución Ferial de Madrid, IFEMA, y se espera la participación de 255 mil visitantes y delegaciones de 156 países.

El objetivo que se tiene como país es que Colombia logre estar entre los 10 países más visitados del mundo.

¿Quiénes componen la delegación?

La delegación está compuesta por empresarios del sector turístico y de eventos, Comfama, la Alcaldía de Medellín, el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau y un silletero.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López, dijo que “este año es muy importante para nosotros, porque el Distrito acompañará a la delegación más grande que ha visitado la feria con 15 representantes, los cuales van con una misma narrativa y propósito: posicionar a Colombia en el top 10 de los destinos a nivel internacional”.

España es uno de los mercados más importantes de turistas que visitan nuestra ciudad, que es la segunda ciudad más frecuentada después de Bogotá, y le sigue a la capital antioqueña la ciudad de Cartagena.

La directora ejecutiva del Bureau de Medellín, Juliana Cardona Quirós, agregó que “nuestro país ha venido presentando un crecimiento en la llegada de turistas internacionales. Sin embargo, estamos muy lejos de ser uno de los destinos más visitados del mundo”.

Agregó la directora que “nuestra participación en unas ferias internacionales, como en este caso Fitur, es fundamental para aportar y seguir siendo no solo el destino de Colombia número dos de más visitas y más llegadas de turistas, sino aquel que realmente aporta valor a todo ese visitante que llega a conocer el país”.

Nuevos lineamientos para el turismo de Medellín

Vale la pena destacar que la promoción de la capital antioqueña en 2026 está bajo los lineamientos del Plan Estratégico de Entretenimiento “Medellín en Escena 2026–2030”, que tiene un foco especial en el entretenimiento, la cultura y la gastronomía como ejes de bienestar, identidad y desarrollo económico.

Hoy Medellín está reforzando la narrativa como destino turístico, basada en la riqueza gastronómica auténtica, que lleva los productos del campo a la mesa.

También tiene elementos de la cocina familiar y chefs que han llevado el nombre de la ciudad al mundo; esta ciudad es un territorio de experiencias reales, accesibles y conscientes y es un hub urbano que se conecta con Antioquia como región extendida.

La primera vez de Medellín en esta feria

“Es la primera vez que la ciudad llega a esta feria en Madrid con representantes del ecosistema turístico, cultural e institucional, cuya tarea es impulsar a Colombia para que sea uno de los 10 países más visitados del mundo con Medellín y Antioquia como grandes motores de ese objetivo”, explicó la Alcaldía de Medellín.

¿Qué es FITUR?

Esta feria es la más importante del sector turístico de Iberoamérica, es un punto de referencia en el sector y es líder para los mercados receptivos y emisores a nivel mundial, a la que asisten los profesionales de esta industria, conformando una plataforma del negocio en el sector.