Avanza el viaducto del Metro de la 80: conozca los cierres viales en Medellín

Medellín

Avanzan las obras de cimentación del viaducto del Metro de la 80 en el sector Caribe, donde se implementó un cierre total definitivo en la calle 75B (vía inferior) para permitir la construcción de los demás apoyos de la estructura elevada que hará parte de este proyecto de transporte.

La intervención, que se desarrolla en la zona de influencia de la estación de bomberos Caribe, es necesaria para ejecutar los trabajos de perforación, armado de acero y vaciado de concreto, procesos fundamentales para la construcción de los pilotes que sostendrán las 17 columnas del viaducto.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física, los cierres viales hacen parte de una planeación técnica que busca garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de la obra: “Es para garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de una infraestructura que transformará la movilidad de Medellín. Cada cierre vial y cada intervención en el sector Caribe responden a una planeación técnica rigurosa y a la necesidad de ejecutar los trabajos de manera responsable.”, explicó el secretario Jaime Andrés Naranjo Medina.

Más detalles de las obras

Las labores de cimentación comenzaron a finales de octubre de 2025 bajo el puente del Mico. Posteriormente, el 24 de noviembre, se realizó el cierre total del lazo de conexión norte de la carrera 64A hacia la avenida Regional, en sentido sur. Finalmente, el 19 de diciembre se estableció el cierre total definitivo de la calle 75B, en inmediaciones del parqueadero de Corpohorizontes, para continuar con la adecuación del área y avanzar en la construcción de los demás apoyos del viaducto.

A la fecha, ya se han construido los pilotes correspondientes a los apoyos 1 y 2. Actualmente, avanzan los trabajos en los pilotes del apoyo 3 y la adecuación de la calle 75B, en sentido norte–sur, con el objetivo de preparar el terreno para la instalación de la máquina piloteadora que permitirá continuar con esta fase constructiva.

Para mitigar los impactos en la movilidad y garantizar la seguridad de peatones y conductores, se implementa un Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la Secretaría de Movilidad, que contempla rutas alternas y señalización en los puntos de intervención.