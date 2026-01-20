¿Se cayó el pase de Marino Hinestroza a Boca? Fecha límite en el mercado de pases argentino

La novela entre Marino Hinestroza y Boca Juniors parece que está a punto de terminar. Pese a que el ‘xeneize’ ha negociado con Atlético Nacional por el extremo colombiano desde hace varias semanas, en las últimas horas se conoció que desde Brasil habrían hecho una oferta superior a la del club argentino.

¿Marino Hinestroza irá a Vasco da Gama?

Según informó el periodista brasileño Lucas Pedrosa, Vasco da Gama habría hecho una oferta de $6 millones de dólares con lo que aseguraría el fichaje de Hinestroza. Por su parte, Boca ofertó $5 millones por el 80% del pase.

Sin embargo, como es costumbre en este tipo de operaciones, la información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas.

Um desejo antigo de Fernando Diniz está próximo de ser o mais novo reforço do Vasco da Gama. O #CanaldoPedrosa apurou exclusivamente que o colombiano Marino Hinestroza, de 23 anos, estava de malas prontas para defender o Boca Juniors, porém o Cruz-Maltino… pic.twitter.com/92xeeIREFO — Canal do Pedrosa (@pedrosa) January 19, 2026

¿Cuánto tiempo le queda a Boca para fichar a Marino Hinestroza?

Si bien es cierto que la operación con Vasco da Gama podría darse antes de que finalice el mercado en Argentina, es muy probable que Boca oferte nuevamente por el extremo colombiano.

De ser así, el conjunto argentino tiene menos de 24 horas para llegar a un acuerdo con Atlético Nacional y con Hinestroza. Esto se debe a que el mercado de fichajes en Argentina cierra el día 20 de enero a las 6:00 de la tarde de Argentina (dos horas más temprano en Colombia).

¿Se extenderá el mercado de pases en Argentina?

Aunque de momento lo único emitido de manera oficial por la AFA es el cierre para el 20 de enero, se cree que, tras el pedido de varios clubes, se ampliará el plazo hasta el 27 del mismo mes.

En caso de aprobarse esta extensión, el anuncio oficial se dará el miércoles 21, luego de que el Comité Ejecutivo de la AFA finalice en el predio de Ezeiza la primera reunión del año.

Esto beneficiaría a clubes como Boca Juniors o Banfield, quienes no han incorporado a ningún jugador en este mercado de pases.