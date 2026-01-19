¿El problema es Nacional? DT de Boca Juniors contó por qué no ha llegado Marino Hinestroza

Han pasado más de 20 días desde que Marino Hinestroza publicó en su cuenta de Instagram unos corazones con los colores de Boca Juniors y todavía no ha sido anunciado. Las negociaciones han sido toda una novela con versiones encontradas al respecto de su vinculación.

El equipo Xeneize venció a Olimpia de Paraguay en su más reciente partido amistoso por 2-1. Al término del juego, el entrenador Claudio Úbeda se volvió a referir a la situación, pues tras el juego con Millonarios había manifestado que el equipo estaba a la espera. En esa oportunidad dio algo más de detalles.

¿Qué dijo el DT de Boca Juniors sobre Marino Hinestroza?

Úbeda manifestó que confían en contar con el colombiano lo más pronto posible para que se sume a entrenamientos, a días del inicio de la competencia oficial. Del mismo modo, dio a entender que de parte de Boca ya hicieron todo lo que estaba al alcance y solo resta esperar a “las próximas horas”.

“Lo que todos sabemos. Boca hizo su oferta y su trabajo por Hinestroza, está esperando respuesta. Ojalá se pueda resolver. Obviamente que uno anhela que sea lo más rápido posible, pero es cuestión de esperar estas horas y que se sume lo más rápido posible también”, fueron sus palabras.

¿Ahora cuál es el lío en el caso Marino Hinestroza?

La semana pasada había quedado en firme el acuerdo entre los clubes. Nacional aceptando los 5 millones de dólares por el 80% de sus servicios y quedando con la opción de un 20% de futura venta por plusvalía, y no que ese porcentaje ya lo tenía asegurado.

Lea también: ¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? Estos serían los detalles pendientes para cerrar el fichaje

Sin embargo, el inconveniente ahora sería en torno a que desde Nacional no había respondido la solicitud de que el jugador viajara lo antes posible a Argentina para sumarse al plantel y firmar contrato. En Boca son optimistas a que esta semana será la definitiva y finalmente el extremo de 23 años podrá ser Xeneize.

Hinestroza se ha venido entrenando por separado a la espera de que se resuelva el asunto, pues ya tiene acordados los términos personales. El jugador ha contado con licencia para no presentarse a los entrenamientos de Nacional, pues no quieren poner en riesgo su transferencia.