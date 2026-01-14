Marino Hinestroza sigue en espera, negociación con Boca Juniors en pausa

La llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors atraviesa un momento de incertidumbre, no por diferencias entre clubes, sino por desacuerdos surgidos directamente entre el jugador y la dirigencia xeneize en la etapa final de la negociación.

Boca Juniors y Atlético Nacional habían avanzado de manera positiva en los términos generales del traspaso. Las cifras y condiciones entre ambas instituciones representaban un obstáculo, sin embargo, se concretó un valor por 5 millones de dólares por el pase del futbolista caleño.

Lea también: Boca Juniors tiene principio de acuerdo con Marino Hinestroza: así sería el negocio con Nacional

¿Qué pasó en las negociaciones?

El freno se produjo tras una reunión por Zoom, en la que Boca habría modificado algunas condiciones previamente acordadas con el futbolista.

“Una vez que se cerró el pase, las condiciones del contrato estaban establecidas de palabra, terminó pasando que cuando hubo un último Zoom, lo que ocurrió es que, Boca le cambió las condiciones a Marino Hinestroza y hace tres días que no se ponen de acuerdo”, mencionó el periodista César Luis Merlo.

Marino tiene ganas de jugar en Boca Juniors

Por ahora, el fichaje no está descartado, aunque tampoco cerrado. La resolución dependerá de si Boca y el entorno del jugador logran llegar a un acuerdo en las próximas horas y destrabar una negociación que parecía encaminada.

A favor de la operación aparece la predisposición de Marino Hinestroza, quien mantiene su interés en vestir la camiseta de Boca Juniors, un factor que podría facilitar el acercamiento de posiciones y ayudar a destrabar la negociación.

Lea también: ¿Marino Hinestroza entró en rebeldía con Atlético Nacional?

Hinestroza permanece en Medellín, realizando trabajos diferenciados en la sede deportiva de Atlético Nacional, a la espera de que la situación se defina y le permita viajar a Buenos Aires.