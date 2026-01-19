Bombazo con Marino Hinestroza: equipo sudamericano le quitaría el fichaje a Boca Juniors

Cambio de última hora en la novela de Marino Hinestroza. El colombiano estaba muy cerca de llegar a Boca Juniors, club con el que ha tenido contactos desde hace semanas, pero su incorporación no se ha podido cerrar por varias trabas entre el equipo argentino y Atlético Nacional. Días atrás se conoció que todo estaba listo, pero el jugador no habría recibido todavía el aval para viajar.

La gran sorpresa del día llegó desde Brasil, pues dieron a conocer que Marino no llegaría finalmente a Boca Juniors, y por el contrario, tomaría rumbo a este país. Puntualmente, sería Vasco da Gama el que se quedaría con el extremo de 23 años, ya que habrían superado la oferta de Boca.

Se caería el fichaje de Marino por Boca Juniors

La información la dio a conocer el periodista Lucas Pedrosa, quien cubre a Vasco da Gama. Precisó que el cuadro brasileño se le “adelantó” al club argentino y “cerró la compra del extremo”. El total de la operación llegaría a 6 millones de dólares, con variables incluidas, mientras que Boca ofrecía 5 millones por el 80% de sus derechos.

“Un antiguo deseo de Fernando Diniz está a punto de convertirse en el nuevo fichaje del Vasco da Gama... Con los detalles ya ultimados, llegará procedente del Atlético Nacional de Colombia... La negociación se está llevando a cabo por partes, en una operación que costará un total de 6 millones de dólares, teniendo en cuenta los gastos y comisiones de los agentes”, se lee en la publicación.

Por su parte, mencionó que el nombre de Hinestroza llamó la atención por las características, parecidos que tiene con Jhon Arias, el colombiano que ya dirigió Fernando Diniz en Fluminense. “Ahora los empresarios y los intermediarios están ajustando los últimos detalles contractuales para cerrar la operación entre el Cruz-Maltino y el Atlético Nacional de Colombia”, añadió.

Um desejo antigo de Fernando Diniz está próximo de ser o mais novo reforço do Vasco da Gama. O #CanaldoPedrosa apurou exclusivamente que o colombiano Marino Hinestroza, de 23 anos, estava de malas prontas para defender o Boca Juniors, porém o Cruz-Maltino… pic.twitter.com/92xeeIREFO — Canal do Pedrosa (@pedrosa) January 19, 2026

Ahora bien, la decisión de a cuál equipo ir será compartida entre Nacional y Marino Hinestroza, teniendo en cuenta que habría un dinero de más en comparación con Boca Juniors. El club prevalecerá sus intereses, partiendo que el Verdolaga tiene el 100% de su ficha.

En Vasco da Gama ya hay una pequeña legión de jugadores colombianos, pues ya están Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta. Además, cuentan con la figura de Philippe Coutinho.

Hinestroza se viene entrenando por separado y tiene licencia para no hacer parte del equipo hasta que se solucione su futuro, pues el equipo antioqueño no quiere poner en riesgo cualquier operación.