Representante Catherine Juvinao confirmó que “a futuro” aspirará a la Alcaldía de Bogotá

En diálogo con 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, confirmó en primicia que buscará a futuro aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

“Soy cabeza de lista en la Cámara por Bogotá, por el Partido Verde número 101″, dijo haciendo referencia a los comicios para el Congreso este año.

Así, la funcionaria aseguró que no buscará el Senado en las elecciones legislativas de 2026, y sí la Cámara por Bogotá, porque a futuro su aspiración es la Alcaldía de la capital.

“Estoy repitiendo Cámara Bogotá, y acá me hará botarle una chiva, y es que yo a futuro me quiero proyectar a la Alcaldía de Bogotá , pero eso será en unos añitos”, reveló Juvinao.

¿Cuándo serán las elecciones de Cámara y Senado en Colombia en 2026?

Pues bien, la respuesta la dio el pasado jueves, 6 de marzo de 2025, el mismo registrador nacional, Hernán Penagos, durante una rueda de prensa en la que informó cuál será el calendario electoral del año entrante.

El evento, ese día, contó con la presencia, entre otras personas, de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz y más personalidades públicas.

Así, pues, la cabeza de la Registraduría comunicó que las elecciones para la Cámara de Representantes y el Senado de la República serán el próximo domingo, 8 de marzo, de 2026.

Cabe destacar que desde el pasado 8 de marzo se habilitó el periodo de inscripción de ciudadanos para cambiar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia, el cual se extenderá hasta el 8 de enero de 2026.

“El trámite de inscripción se podrá realizar en cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital en su versión física o en el dispositivo móvil”, dijeron.

Finalmente, resaltaron que el 8 de noviembre de 2025 “iniciará la inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República y cerrará un mes después, es decir, el 8 de diciembre de 2025″.

