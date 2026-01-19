Mauricio Lizcano irá solo a la primera vuelta presidencial: no acudirá a consultas interpartidistas

El candidato presidencial Mauricio Lizcano confirmó que no acudirá a consultas interpartidistas, una decisión que calificó como “responsable y autónoma”.

Aseguró que su proyecto político no se fundamenta en acuerdos entre partidos, sino en un diálogo directo con la ciudadanía. “Nuestra consulta es con la gente, no entre políticos”, afirmó el aspirante a la Casa de Nariño.

Lizcano sostuvo que las consultas entre partidos han profundizado la polarización y que el país necesita un liderazgo enfocado en soluciones y no en confrontaciones ideológicas. En esa línea, reiteró que su campaña priorizará escuchar a las regiones y construir propuestas a partir de las necesidades reales de los colombianos.

El candidato también presentó oficialmente ‘La Otra Consulta’, una estrategia de participación ciudadana con la que recorrerá el país para recoger de primera mano las preocupaciones y propuestas de la ciudadanía frente a los principales retos nacionales.

Según explicó, este mecanismo hará parte de su ‘Gira de la Victoria’ e incluirá encuentros presenciales y plataformas digitales para abordar temas como seguridad, empleo, economía y la crisis del sistema de salud.