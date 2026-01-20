Miguel Uribe Londoño asegura que seguirá en la contienda política “con mayor determinación”

El padre del asesinado senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, anunció que seguirá activo en la contienda electoral, a pesar de su renuncia al Centro Democrático.

A través de su cuenta de X, aseguró que honrará el legado de su hijo.

“Continuaré en la contienda política del país con mayor determinación”, dijo.

Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que a finales de enero, o principios de febrero, confirmará el rol que jugará, luego de que el Partido Demócrata Colombiano le ofreciera el aval para ser su candidato presidencial.

Lea aquí: Fiscalía imputará cargos contra director de la UNP el 11 de febrero por el magnicidio Miguel Uribe

Entretanto, Uribe Londoño se pronunció sobre el llamado a imputación de cargos del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez por presuntas omisiones en la seguridad del entonces senador, la cual se reversó.

“La UNP no atendió las más de 20 solicitudes para que le dieran la protección necesaria. A mi hijo lo dejaron desprotegido y aunque nada remedia el enorme daño causado a la familia y a Colombia, lo que sí me queda claro es que debo seguir por la lucha de su legado”, trinó.