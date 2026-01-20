Primer partido reprogramado de la Liga 2026-I: Atención a la nueva fecha de Millonarios - Medellín

La Dimayor anunció el primer partido reprogramado de la Liga 2026-I, el juego Millonarios Vs. Medellín, válido por la fecha 4 del presente campeonato. El partido debió ser reprogramado por un concierto en El Campín.

Tras la triste noticia de la muerte de Yeison Jiménez, su concierto pendiente para El Campín del 28 de marzo fue reprogramado, sirviendo como tributo al artista de 34 años. El evento se programó para el sábado 31 de enero.

Para ese día estaba programado en El Campín el duelo entre bogotanos y antioqueños, lo cual obligó a que el encuentro fuera reprogramado. Por fortuna, la fecha no sufrió mayores modificaciones.

¿Cuándo se jugará el partido Millonarios Vs. Medellín?

El partido entre Millonarios y Medellín fue reprogramado para el domingo 1 de febrero, un día después del concierto en tributo a Yeison Jiménez, a partir de las 8:30PM. Una vez desmontado todo lo relacionado con el concierto, se llevará a cabo el compromiso.

"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que, debido a la reprogramación del concierto en homenaje al artista Yeison Jiménez (Q. E. P. D.), el partido entre @MillosFCoficial y @DIM_Oficial, válido por la fecha 4 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026, tendrá una modificación en su programación", informó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Tanto Millonarios como Medellín se estrenaron con derrotas en la Liga 2026-I. El equipo bogotano cayó 2-1 ante el Atlético Bucaramanga; mientras que el Poderoso fue superado 1-0 por Deportivo Pasto en su visita a suelo nariñense.