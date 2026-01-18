Actualidad

Cambian fecha del concierto de Yeison Jiménez en Estadio El Campín: artistas invitados y detalles

El anuncio oficial lo hizo su equipo, Sírvase Pues, tras la incertidumbre del evento “Mi Promesa Tour 2.0”

YEISON JIMENEZ MI PROMESA 2 CORTESIA PAOLA ESPAÑA

Sirvalo Pues anunció oficialmente que, tras un acuerdo con la familia de Yeison Jiménez, se realizará su segundo concierto en el Estadio El Campín, “Mi Promesa Tour 2.0”, adelantando la fecha al 31 de enero y manteniendo las mismas ubicaciones adquiridas para el evento inicialmente programado el 28 de marzo.

El show contará con artistas invitados de primer nivel, una puesta en escena especial y el acompañamiento de su banda. Quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del dinero hasta el 30 de enero de 2026 a través de Tuboleta; de no hacerlo, se entenderá la aceptación de las nuevas condiciones.

