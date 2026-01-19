Fuad Char le cierra la puerta a James: “Cogió un viejito como yo y me hizo viajar hasta Medellín”

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, concedió una entrevista en el programa Medio Tiempo de Win Sports, en la cual dedicó grandes elogios a Atlético Nacional, además de referirse a el fichaje fallido de James Rodríguez.

Al ser interrogado por si en algún momento él volvería a negociar con James, Char fue contundente en asegurar que no, recordando que para él fue una mala experiencia. El dirigente viajó a suelo antioqueño a negociar con el capitán de la Selección Colombia en enero del año pasado.

“No, no, no. Cogió un viejito como yo, me hizo viajar hasta Medellín, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. Eso ya es para el olvido”, recordó Fuad Char sobre la negociación con el cucuteño.

De igual manera, el principal jerarca del Junior no tuvo ningún inconveniente en destacar a Atlético Nacional como “la institución número 1″ del fútbol colombiano. Adicional a ello, aseguró que ellos buscan “imitar” lo hecho por el club antioqueño.

“Esa es la institución número 1 del fútbol profesional colombiano. Nosotros tratamos de imitarlos y de seguir esa línea que ellos han marcado en el fútbol, ese es el equipo número 1 de Colombia, indudablemente”, comentó.

Junior es el vigente campeón del fútbol colombiano, luego de conquistar su undécima estrella en diciembre del año pasado. El club registra un empate y una derrota en el presente año, ante Santa Fe en Superliga y Tolima en Liga, ambos partidos disputados en suelo barranquillero.