Pacto Amplio lanza últimos coqueteos para la consulta de marzo: ¿quiénes podrían llegar?

El próximo 6 de febrero vence el plazo para que se definan las fotos finales de las consultas interpartidistas con las cuales varios sectores políticos buscan definir candidato único a la Presidencia de la República.

De momento hay dos planteadas: la Gran Consulta por Colombia, que integra a candidatos de la centroderecha, y el Pacto Amplio, con opciones de izquierda. En esta última hay tres candidatos: Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Sin embargo, el Pacto quiere sumar a otros nombres y está en una carrera contra el tiempo para intentar convencerlos. 6AM W conoció que en las próximas horas el pacto Histórico intentará concretar acercamientos con otros nombres que tendrían cierta coincidencia ideológica, pero que por ahora no están convencidos de participar.

Entre ellos aparecen los exministros Luis Gilberto Murillo y Juan Fernando Cristo, pero también la senadora Clara López, quien por el momento mantiene su posición de no entrar, aunque enviará un delegado de su campaña para escuchar las nuevas condiciones que se plantearán.

Los peros

Por ahora, la congresista asegura que irá directo a la primera vuelta presidencial, que será el 31 de mayo de 2026, y que, si llega a participar en alguna consulta, sólo sería la del Pacto Amplio, descartando la posibilidad de acercarse a un ejercicio de centro como el que está planteando la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Otras fuentes le contaron a 6AM W que la verdadera razón de la incomodidad de Clara López tendría que ver con el papel que está jugando el exembajador Roy Barreras en la alianza. La congresista tendría inquietudes de carácter político que no han podido ser superadas.

6AM W consultó a Barreras para conocer cuál es su posición frente a la participación de Clara en el Pacto Amplio y aseguró que la invitó a estar en la consulta porque considera que allí debe haber una mujer como ella y que, tras esa votación del 8 de marzo, es partidario de lograr una dupla mujer-hombre.

En criterio del exembajador, si gana un hombre su fórmula vicepresidencial debe ser una mujer que haga parte de la consulta o viceversa.

Mientras tanto, Cristo insiste en que la consulta no puede ser una réplica de la que ya ocurrió en octubre y quiere que haya cambios, entre ellos el nombre de Pacto Amplio, que considera están encasillando la coalición en la izquierda y espantando a otros sectores.

¿Qué viene?

Por ahora, sólo Cepeda, Barreras y Romero están en el tarjetón y no parece fácil que otros se sumen, aunque son optimistas. El tiempo límite que se están trazando es de una semana para finiquitar cualquier acuerdo.