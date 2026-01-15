Luis Gilberto Murillo anuncia acciones legales contra Daniel Briceño, ¿por qué razón?

El excanciller y hoy precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo anunció que emprenderá acciones legales contra el abogado y aspirante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, Daniel Briceño, luego de que este asegurara que en octubre de 2024 el Ministerio de Relaciones Exteriores habría contratado, por más de 3.100 millones de pesos, la modernización del sistema para agendar citas de pasaportes, sin que a la fecha exista la plataforma prometida ni claridad sobre el destino de los recursos.

Falso. El sistema de pasaportes sí existe y está funcionando. Durante mi gestión superamos la crisis, modernizamos la plataforma, ampliamos puntos de atención, habilitamos el pasaporte en línea y garantizamos más de 500 mil pasaportes en Colombia y 80 mil en el exterior, además… pic.twitter.com/KHIFIaFzqp — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) January 14, 2026

Según lo expuesto por Briceño, el contrato hacía parte de una adjudicación más amplia a la empresa Alianza Pública para el Desarrollo Integral (ALDESARROLLO), por un valor cercano a los 10.374 millones de pesos. El abogado afirmó que el proceso se habría realizado sin licitación pública y que la empresa beneficiada tendría varios cuestionamientos.

De acuerdo con la denuncia, el 13 de diciembre de 2024 la Cancillería autorizó un desembolso de 3.109 millones de pesos para poner en funcionamiento una aplicación que facilitara la asignación de citas; sin embargo, esto no se cumplió en la fecha establecida, es decir el 31 de diciembre de ese mismo año.

Según Briceño, la empresa solicitó una primera prórroga de 30 días, que extendía el plazo hasta el 15 de febrero de 2025, y luego una segunda ampliación del contrato, argumentando supuestos inconvenientes internacionales, lo que terminó aplazando la entrega del sistema hasta diciembre de 2025.

Se perdieron 3.100 millones de pesos en la Cancillería de Petro



En octubre de 2024 el ministerio liderado por Luis Gilberto Murillo contrató la modernización del sistema para sacar la cita de los pasaportes, le dieron 3.100 millones al contratista y hoy no hay sistema ni plata pic.twitter.com/pr3XYxvDQb — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 14, 2026

Murillo rechazó de manera tajante las acusaciones y aseguró que el sistema de pasaportes sí existe y está en funcionamiento. En su defensa, afirmó que durante su gestión se logró superar la crisis del servicio, modernizar la plataforma tecnológica y ampliar los puntos de atención, tanto en Colombia como en el exterior.

El excanciller dijo que estas denuncias son “falsas” y que quienes las promueven buscan desviar la atención de otros escándalos. Por lo tanto, anunció que acudirá a la justicia para proteger su nombre.

Tras el pronunciamiento de Murillo, Briceño respondió señalando que cuenta con informes de supervisión e interventoría que evidencian incumplimientos por parte de la empresa contratista. Según el abogado, dichos documentos confirman los retrasos reiterados, la falta de atención a las observaciones técnicas y deficiencias en la ejecución del contrato, lo que habría impedido la entrega de la solución tecnológica prometida.