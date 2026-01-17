Juan Fernando Cristo pide diálogo en medio de choque entre Gobierno y gobernadores por impuestos

"Respaldó las quejas de los gobernadores por falta de concertación, pero advirtió que no se pueden desconocer los decretos y pidió diálogo con el Gobierno Nacional" Juan Fernando Cristo.

Tunja

Desde Tunja, el candidato presidencial Juan Fernando Cristo dio inicio a su recorrido político por Boyacá, donde sostuvo encuentros con la militancia de su movimiento En Marcha y con ciudadanos en la capital del departamento y en Chiquinquirá.

En diálogo con Caracol Radio, el aspirante aseguró que su principal bandera será unir al país y dejar atrás la confrontación política. “Este país está cansado de la polarización, de la pelea y de la confrontación. En la Presidencia no vamos a acabar con la izquierda ni a destruir la derecha, vamos a llamar a todos los colombianos a ponernos de acuerdo para sacar adelante las reformas sociales que necesita el país”, afirmó.

Cristo destacó que su movimiento ya tiene presencia en Boyacá desde hace varios años. “Participamos en las elecciones con concejales y diputados, tenemos una presencia importante en el departamento y hoy estamos reuniéndonos con nuestra militancia y con la ciudadanía”, señaló.

#Video El candidato presidencial @CristoBustos, se refirió a la polémica por el alza del IVA a cigarrillos y licores: respaldó las quejas de los gobernadores por falta de concertación, pero advirtió que no se pueden desconocer los decretos y pidió diálogo con el Gobierno Nacional pic.twitter.com/dHNX9tcKRC — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 17, 2026

Sobre los respaldos políticos, indicó que ha venido dialogando con distintos sectores. “He hablado con representantes de varios partidos, especialmente del Partido Liberal, pero hoy el respaldo fundamental es el de nuestra militancia, nuestra dirigencia y los concejales de En Marcha en todo Boyacá”, explicó.

El candidato también se refirió a la controversia entre los gobernadores y el Gobierno Nacional por el decreto que aumenta el IVA a cigarrillos y licores. Dijo que “los gobernadores tienen razón en quejarse porque no hubo concertación y sí existe el riesgo de afectar los ingresos de los departamentos”, aunque advirtió que “no es desacatando los decretos como se solucionan los problemas, eso se logra con diálogo y concertación”.

Finalmente, Cristo insistió en la necesidad de fortalecer las finanzas regionales. “No solo hay que pensar en nuevos impuestos departamentales, también hay que darle mayor autonomía fiscal a los departamentos y municipios y aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones”, concluyó.