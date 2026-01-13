Gran Consulta por Colombia se reunirá esta semana para evaluar ingreso de Enrique Peñalosa

Hay nuevas movidas en la Gran Consulta por Colombia, de la derecha y centro derecha, para las elecciones presidenciales del 2026.

Se anunció oficialmente el ingreso de la senadora Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático, y del exministro Juan Carlos Pinzón, como ya lo habían anticipado sus equipos de campaña.

Con estas adhesiones, la consulta queda oficialmente integrada por ocho precandidatos, que se medirán en una consulta presidencial el próximo 8 de marzo, para escoger a un único candidato que compita en la primera vuelta presidencial de 2026.

Los integrantes son:

Paloma Valencia,

Juan Carlos Pinzón,

Mauricio Cardenas,

David Luna,

Vicky Dávila,

Juan Manuel Galán,

Juan Daniel Oviedo

Aníbal Gaviria.

La apuesta es consolidar una candidatura que le haga frente a las opciones que, según las encuestas, podrían representar al petrismo, que sería el senador Iván Cepeda, así como al candidato Abelardo de la Espriella, quien aspira por firmas.

Es de recordar que está pendiente una decisión para que se dé eventualmente el ingreso a la consulta de Enrique Peñalosa, quien hasta este 13 de enero consiguió el aval de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. Igualmente, está a la espera el posible ingreso de Daniel Palacios, quien a pesar de haber manifestado su intención de unirse, no ha obtenido el sí.

Así pues, los ocho candidatos de la Gran Consulta por Colombia se reunirán esta semana, quizá entre jueves y viernes, para definir si aceptan la entrada del precandidato Enrique Peñalosa.

Por otro lado, al ser consultados sobre si respaldarían a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta presidencial, Juan Carlos Pinzón dijo: “Aquí no vinimos a hacerle campaña a nadie, sino a los que están aquí (…) Acá está el próximo presidente de Colombia”.