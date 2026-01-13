Ese método fue un error desde el principio, fracasó: Roy Barreras sobre paz total

El precandidato presidencial, Roy Barreras, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, para hablar sobre la paz total y el intento de diálogo con el ELN.

“Yo creo que el presidente Petro ha venido padeciendo primero una presión enorme e inédita que no ha tenido ningún otro presidente, tal vez desde la época de Samper, pero en esta ocasión más, además de una oposición, las crisis internacionales, la evidente presión internacional, la posición política del presidente Trump que conocemos todos los colombianos, el nivel de riesgo país, y además, la intención del presidente de sacar a flote un proyecto de inclusión social con sus métodos, con sus maneras” detalló.

Lea también: No sé si seré candidato, estoy a la espera de las dos consultas de la izquierda: Roy Barreras

Siendo así, destacó que su deseo y su intención de hacer este país más justo, que es inevitable e innegable, requiere una tara enorme.

“Esas presiones enormes deberían ser comprendidas por el gabinete y por sus funciones para no agregarle más peso y más carga a esa responsabilidad presidencial”, afirmó.

¿Por qué fracasaron los diálogos de paz del Gobierno con el ELN?

De este modo, aseguró que los intentos de diálogo con el ELN fracasaron “porque la agenda la ponía el ELN y no era liderada por el Gobierno”.

“Terminamos viendo cómo había que cumplirle periódicamente al ELN con sus exigencias mientras se les abrió la posibilidad de hacer política con armas en los territorios inclusive, en lo que llamaban una especie de asambleas populares o conversatorios sin que ellos dejaran las armas, pero permitió que crecieran”, dijo.

Le puede interesar: ¿Cuándo arranca la candidatura de Roy Barreras? Responde en 6AM

¿Por qué fracasó la paz total?

Finalmente, aseguró que aunque él fue un constructor de la paz e incluso fue a La Habana y construyó un equipo que lideraba el presidente Santos, dejando claro, desde el principio, que era para dejar las armas y no para cambiar el modelo económico, ni para reformar y refundar el Estado sin ningún compromiso, la paz total fue un método que fracasó.

“Ese método fue un error desde el principio, lo digo hoy, claro que fracasó, pero eso no significa que no repitamos una cosa fundamental”, dijo, agregando que “solo un Estado fuerte es capaz de conducir o procesos de paz o de sometimiento a la justicia con la fuerza legítima del Estado- Hay que fortalecer el Estado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: