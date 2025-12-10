Exgobernador Camilo Romero y su defensa han entorpecido el juicio: Corte niega recusación

JUDICIAL

El juicio contra el exgobernador Camilo Romero, por el caso de presunta corrupción en la licorera de Nariño no cambia de juez en la Corte Suprema. Fue declarada infundada la recusación que pretendía apartar al magistrado Ariel Torres.

Corte delcaró infundada recusación contra el magistrado Ariel Torres en el juicio contra el exgobernador Camilo Romero Ampliar

Romero recusó al magistrado porque supuestamente ha sido hostil y autoritario generando un ambiente adverso y no equitativo, además lo acusó de “falta de serenidad judicial que encaja en una enemistad grave” y hasta de “favorecer a la Fiscalía” al ser severo e inflexible con la defensa.

La situación más reciente fue en octubre pasado cunado el magistrado Torres ordenó continuar con el juicio, designando a un defensor público para el procesado Romero, debido a que en múltiples ocasiones no tenía un abogado que lo representara porque el principal que es Miguel Ángel Del Río, tenía incapacidad médica, y el suplente o renunciaba o lo cambiaba.

El exgobernador Romero alegó que esa decisión del magistrado vulneraba su derecho al debido proceso y a tener un abogado de su confianza.

Al analizar el caso, la magistrada Blanca Nélida Barreto, concluyó que, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero y su defensa durante cuatro años han entorpecido el juicio.

“Son múltiples veces en las cuales se ha debido suspender la celebración del juicio oral, mediadas por peticiones de aplazamiento del defensor enarbolado disímiles causas desde diversos padecimientos de salud, seguridad personal, compromisos judiciales en otros procesos, etc., recuento que permite justificar el que se haya solicitado a la Defensoría Pública la designación de una profesional ante el estado de salud del defensor Miguel Ángel del Río Malo, sus múltiples compromisos judiciales y la exclusividad que tiene en este caso, amén de no poder elegir un defensor suplente, ello porque las partes no están facultadas para controlar a su conveniencia el desarrollo de la actuación”.

Corte delcaró infundada recusación contra el magistrado Ariel Torres en el juicio contra el exgobernador Camilo Romero Ampliar

Para la Corte, no se advierte ninguna actitud hostil o de animadversión del magistrado Ariel Torres hacia el acusado Camilo Romero o hacia su defensor Miguel Ángel Del Río Malo, pues las decisiones como ponente y como miembro de la Sala Especial de Primera Instancia buscan evitar que el proceso se paralice por voluntad de la defensa.

¿Por qué se le investiga a Romero?

Se investigan irregularidades presentadas en la selección de la empresa que se encargaría de comercializar 80 mil cajas de licor en el año 2016. Al parecer el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S. A. S. sin que previamente se hubiera realizado el proceso de selección correspondiente.

A Romero se le investiga por los delitos de falsedad ideológico en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de un delito.

En este proceso también está siendo investigado Mario Fernando Benavides Jiménez, gobernador encargado de Nariño.