Ruptura oficial de la izquierda: Caicedo le dice no a Cepeda para consulta del Pacto Amplio

Mucho se había hablado sobre problemas en la izquierda colombiana, pero ya se hizo oficial la ruptura entre los pactos que aspiran llegar a las presidenciales del 2026.

Y es que a pesar de que había contemplado la posibilidad de participar, el precandidato Carlos Caicedo rechazó la invitación de Iván Cepeda de ir a la consulta del Pacto Amplio junto a Roy Barreras.

El precandidato agradeció la invitación, pero dejó claro que no quiere hacer parte de una consulta promovida por sectores del petrismo. Esto teniendo en cuenta que Caicedo se habría distanciado del presidente Gustavo Petro, ante el disgusto que le generó el apoyo que entregó a Rafael Noya en las elecciones a la Gobernación del Magdalena, a pesar de ser el candidato del Centro Democrático y Cambio Radical.

“El balance del gobierno del presidente Gustavo Petro es decepcionante. Compromisos incumplidos, improvisación en la conducción del Estado, centralismo persistente y una ejecución que no estuvo a la altura del mandato popular terminaron erosionando la esperanza de millones de colombianos”, señaló.

Esta fue la punta del iceberg que terminó fraccionando la izquierda, y que derivó prácticamente en dos coaliciones: el Pacto Amplio con Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Ramiro, y el Frente Unido, liderado por Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo.

Comunicado oficial sobre rechazo de Caicedo a participación del Pacto Amplio