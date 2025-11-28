“No fui consultado”: Miguel Uribe Londoño sobre proceso de selección de candidatos del Centro Democrático

El precandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, afirmó que no fue consultado sobre la metodología planteada por el Centro Democrático para la elección de sus candidatos presidenciales.

“He leído el comunicado que ha difundido el partido @CeDemocratico sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”.

Pese a esto indicó además desde su cuenta de X que no es su intención fomentar un debate público sobre este tema, de modo que indica que en privado, transmitirá sus observaciones a la dirigencia del partido.

“Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición”.

¿Cuál fue la decisión del Centro Democrático?

En la mañana de este viernes el partido informó a través de un comunicado que la firma CADEM de Chile, a través de su ‘partner’ en Colombia, adelantará a un estudio cuantitativo nacional a través de entrevistas que serán autoadministradas vía web, para definir quiénes serán los candidatos del Partido a la consulta de marzo de 2026.

Según indicaron desde la colectividad, una segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días, con un cuestionario que aseguran fue previamente acordado entre las partes involucradas.

Agregaron que a mediados de diciembre se conocerán los resultados de los sondeos y que además el proceso contará con una firma auditora internacional independiente “que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas”.