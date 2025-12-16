¿Revive la candidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño? Partido Demócrata le ofrece aval

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W tuvo acceso a una carta enviada por el Partido Demócrata Colombiano a Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial del Centro Democrático, en la que le proponen ser su candidato.

En la misiva revelan que hace algunos días sostuvieron una reunión con Uribe Londoño en la que reconocieron “no solo al dirigente experimentado sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos época de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay”.

De dicha charla, el Partido concluyó que “Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común”.

Incluso, Pedro Adán Torres, fundador, presidente y representante legal del Partido Demócrata, y quien firma la carta, asegura que ha vivido en carne propia lo que es perderlo todo, por ende es consciente de las heridas que ha tenido que soportar Miguel Uribe Londoño.

De este modo, aseguró que ha decidido respaldar la iniciativa para que Uribe Londoño asuma las banderas que un día levantó su hijo, Miguel Uribe Turbay, “banderas enarboladas con valentía, convicción y amor por Colombia; y que hoy, con la dignidad que le otorga su historia, usted continúe al lado del Partido Demócrata Colombiano como candidato a la Presidencia de la República”.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa no constituye un gesto político, sino de un acto de responsabilidad con los colombianos.

Y agregó: “Hoy nuestra patria necesita carácter, serenidad, experiencia, reconciliación y humildad. En usted convergen esas cinco columnas”.

Finalmente, lo invitó a iniciar la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa “que permita consolidar, un proyecto presidencial a la altura del país que queremos recuperar” y que sea el mismo Miguel Uribe Londoño quien se convierta en quien guíe los destinos de la Nación en el periodo 2026 - 2030.

Vea aquí la carta: