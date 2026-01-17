Usuarios preparan el bolsillo: alza en el pasaje del transporte público en Pereira ¿de cuánto será?

Pereira

Los usuarios del transporte público en Pereira, Dosquebradas y La Virginia enfrentan nuevamente un ajuste en el costo del pasaje, en medio de una tendencia de aumentos que se ha venido registrando en los últimos años debido al alza de los costos operativos.

Según el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), la tarifa del transporte público integrado -que incluye Megabús, Megacable y buses tradicionales- pasa a $3.600 pesos a partir del 20 de enero de 2026, un incremento de $350 frente al costo anterior de $3.250, es decir, que el pasaje queda en $3.600, ida y vuelta $7.200. Este ajuste sitúa a Risaralda y al transporte masivo de la región entre los más caros del país.

1° Medellín Metro de Medellín (Frecuente) $3.820

2° Barranquilla Transmetro (Lunes a Sábado) $3.700

3° Bucaramanga Metrolínea (Ruta larga) $3.600

4° Bogotá TransMilenio / SITP $3.550

5° Cali MIO $3.500

Ajustes anteriores

Este nuevo aumento se suma a una serie de ajustes que han impactado a los usuarios en años recientes. En enero de 2025, el pasaje en transporte público urbano y masivo también subió, fijándose en $3.250, con un incremento de alrededor de $300, como parte de un cálculo técnico que tuvo en cuenta el aumento de combustibles, costos operativos y el auxilio de transporte.

La decisión ha generado opiniones encontradas entre los usuarios, muchas personas expresan preocupación por el impacto en el bolsillo, especialmente para quienes utilizan el transporte todos los días para trabajar o estudiar. Algunos consideran que el aumento es alto para una ciudad intermedia, mientras otros señalan que responde a factores como el incremento de los costos laborales y la operación del sistema.

Por otro lado, también se dio un alza en la carrera mínima del servicio de taxi, el cual pasó de 6.600 pesos a 7.300 pesos.