Denuncian que un médico es responsable de presuntas agresiones sexuales contra al menos 20 mujeres / Kinga Krzeminska

Medellín

La concejala de Medellín Camila Gaviria en sus redes sociales criticó lo que sería una sanción injusta contra un médico especializado en Urología Integral, es decir, que atiende tanto a pacientes hombres como mujeres. Según la denuncia, esta persona está señalada de presuntamente realizar agresiones sexuales contra al menos 20 mujeres durante revisiones médicas.

La concejala critica que, luego del análisis de las quejas de las presuntas víctimas, el profesional habría recibido una suspensión de sus funciones profesionales por seis meses, además de que ya se compulsaron copias a la fiscalía.

“Múltiples denuncias que han realizado algunas mujeres de la ciudad de Medellín, donde han sido presuntamente víctimas de abuso sexual, a causa de un médico urólogo que atiende en un consultorio privado en una de las clínicas más respetuosas de nuestra ciudad. Las mujeres merecemos espacios seguros y, sobre todo, en las consultas médicas”, manifestó la concejala.

Solicitó a las autoridades que este caso lo resuelva con celeridad para que se haga justicia y no continúen este tipo de prácticas y las mujeres no sigan siendo víctimas de este tipo de vejámenes. Además, agregó que, pese a la cantidad de casos, el profesional presuntamente responsable sigue ejerciendo.

Respuesta de la alcaldía de Medellín

La secretaria de las mujeres de la capital antioqueña, Valeria Molina Gómez, también se refirió a este caso y recalcó la cantidad de denuncias que ya conoce su despacho y que viene acompañando a las mujeres que señalan al médico de tocamientos indebidos durante las consultas.

“Estos casos los hemos venido atendiendo a través de la línea 123 Mujer Medellín en articulación con 123 Antioquia, donde las mujeres han sido remitidas a nuestras rutas. Sin embargo, por la gravedad y la cantidad de los casos, hemos puesto una línea especial de atención para que todas las mujeres se sientan seguras y puedan recibir la atención necesaria para este caso”, agregó la secretaria Molina.

Tanto la funcionaria de la alcaldía como la concejala invitaron a otras mujeres a instaurar la denuncia si sienten que fueron violentadas por el médico que atiende pacientes en la clínica Las Vegas.

Posición de la clínica

Mediante un comunicado, la Clínica Las Vegas manifestó que, en cuanto al caso del médico, recalca que no tiene relación laboral con dicha entidad y que él sí tiene un consultorio en la copropiedad, pero no presta ningún servicio para ellos.

“Reiteramos que no existe relación laboral, contractual ni profesional vigente entre la Clínica Las Vegas y la mencionada persona. Cualquier actividad que dicho profesional realice en otras instalaciones se desarrolla fuera del ámbito de nuestra institución y sin participación de nuestra organización”, dice uno de los partes.

Y aprovecharon para rechazar cualquier conducta que afecte la integridad de las personas y agregan que siempre han estado dispuestos a colaborar con las autoridades cuando se reportan situaciones que vulneren los principios de estas.