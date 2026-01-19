Llaman a imputación al exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio y tres personas más

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín, anunció que solicitará medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración de Daniel Quintero Calle, por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Palacio ejerció el cargo entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. Los hechos investigados se relacionan con seis contratos celebrados entre 2020 y 2021, tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que —según la Fiscalía— incluían actividades y suministros no compatibles con esa causal excepcional.

Contratos bajo investigación y montos

De acuerdo con el ente acusador, los contratos cuestionados superan los $18.656 millones y habrían sido utilizados para favorecer intereses indebidos, en detrimento del interés general y del patrimonio público. La Fiscalía atribuye presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

El expediente sostiene que, como resultado del esquema investigado, se habría producido el apoderamiento irregular de al menos $2.481 millones de recursos que debían destinarse a gestión del riesgo y atención de emergencias en el Área Metropolitana.

Audiencia y otros imputados

La audiencia está programada para el 26 de enero de 2026 a las 3:00 p. m., ante un Juzgado con Función de Control de Garantías. Además de Palacio, la Fiscalía llevará a audiencia a Ana María Roldán Ortiz, subdirectora Ambiental del AMVA entre 21 de julio de 2020 y 18 de abril de 2021, y a Diana María Montoya Velilla, quien ocupó el mismo cargo desde 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024 y actuó como ordenadora del gasto, rol clave en la ejecución contractual cuestionada. También se llamó a Juan Alberto Cardona Henao, el contador de Bomberos Itagüí.

Capturas previas y contexto del proceso

Por los mismos hechos y dentro del mismo proceso penal, ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del AMVA. Para la Fiscalía, esto evidencia que no se trataría de hechos aislados, sino de una estructura organizada que habría operado durante el periodo 2020–2023.

Con estos imputados, se llega a 55 personas vinculadas a hechos de presuntas corrupción durante esa administración.