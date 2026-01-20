Independiente Rivadavia le pone plazo a Sebastián Villa para definir su futuro

La situación de Sebastián Villa continúa siendo uno de los focos de atención del mercado de pases y, con el correr de los días, el escenario empieza a aclararse —aunque no necesariamente a favor del futbolista—. Tras conocerse el fin de semana que Cruz Azul realizó un primer sondeo para conocer la disposición del colombiano a emigrar al fútbol mexicano, este lunes Independiente Rivadavia tomó una postura firme y marcó un plazo que puede definir su futuro inmediato.

Si bien existe un buen vínculo entre Villa y el presidente del club, Daniel Vila, y ambas partes habían acordado facilitar una salida en esta ventana de transferencias, lo concreto es que el torneo argentino ya comenzó, no hay ofertas formales sobre la mesa y en Mendoza la paciencia empieza a llegar a su límite. Hasta el momento, ningún club presentó una propuesta que se acerque a las pretensiones económicas de la institución.

El extremo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero no participó de la pretemporada ni fue tenido en cuenta para el estreno en la Copa Argentina.Para el entrenador Alfredo Berti, Villa es una pieza clave en el esquema ofensivo y su continuidad siempre fue prioridad. Sin embargo, ante la falta de avances concretos, desde Independiente Rivadavia le comunicaron una decisión clara.

Si en el transcurso de esta semana no se concreta una venta por un monto cercano a lo solicitado por el club —entre 10 y 12 millones de dólares—, deberá presentarse a entrenar el próximo lunes y quedar a disposición para el inicio del Torneo Apertura.

El exjugador de Boca Juniors busca un salto de calidad que le permita ganar visibilidad internacional y mantenerse en la órbita de la selección colombiana, con la mira puesta en el Mundial. No obstante, su panorama actual dista de ser ideal: su llegada a River Plate quedó descartada, y además desestimó una oferta de cinco millones de dólares proveniente del Santos, club donde milita Neymar. Por ahora, el futuro de Villa sigue abierto, pero el margen de espera se acorta.

