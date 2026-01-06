Sebastián Villa: “Me gustaría jugar en River... Si Gallardo me llama, mañana mismo viajo”

Continúa la novela Sebastián Villa. Luego de brillar con Independiente Rivadavia en el fútbol argentino, el extremo antioqueño se puso en el radar de algunos clubes gigantes del continente.

Entre los interesados aparece River Plate, equipo que tiene en sus filas a otros colombianos como Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. A pesar de tener pasado en el rival Boca Juniors, Villa no ve con malos ojos la posibilidad de llegar al equipo millonario y ya expresó públicamente de vestir los colores de la banda cruzada.

Le puede interesar: Gigante del continente le cerró la puerta a Sebastián Villa: “Pidió tres veces más”

“Me gustaría jugar en River... Si Gallardo me llama, mañana mismo viajo”

En diálogo con el medio argentino ‘Picado TV‘, Sebastián Villa reveló que junto a su representante se enteraron del interés de River Plate por contar con sus servicios y frente a esto comentó que “me gustaría jugar” en el equipo bonaerense.

“He visto el interés. Con mi representante hemos tomado la decisión de que me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente se pongan de acuerdo las partes”, sentenció.

Adicionalmente, advirtió que si el entrenador Marcelo Gallardo lo busca personalmente, de inmediato se une al club: “Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si Gallardo me llama, mañana mismo viajo. No tengo problemas“.

Lea también acá: Flamengo niega interés en Sebastián Villa con contundencia: “Ni siquiera sé quién es”

Relación con Juanfer y mala salida de Boca

Por otro lado, Sebastián Villa reconoció que compartir camerino junto con “mi hermano” Juan Fernando Quintero es algo que lo llena de ilusión.

“Nada más orgulloso que jugar al lado de Juanfer, que para mí es mi hermano y me ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Sería un honor jugar al lado de él”, comentó.

Y complementó: “Juanfer conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo y sea lo mejor para mí y para mi familia. Quiero seguir creciendo y también que sea algo importante para Independiente Rivadavia, que fue el equipo que me dio la oportunidad de volver a resurgir en el fútbol”.

Entérese de: Sebastián Villa le dejó contundente mensaje a Néstor Lorenzo con miras al Mundial 2026

Finalmente, el exjugador del Deportes Tolima sentenció que su salida de Boca Juniors no fue la mejor y en dicho sentido “con Riquelme la relación no quedó bien por diferentes motivos”. Claro está que si se lo encuentra en algún lado, “no tengo problema en darle la mano porque no soy un tipo rencoroso”.

Adicionalmente, selló que su pasado xeneize no influye para nada en su posible llegada al Millo: “Boca ya es pasado y yo ahora pienso en el futuro de mi familia. Soy un futbolista, este es mi trabajo y quiero hacerlo bien”