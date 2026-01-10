Sebastián Villa estaría cerca de resolver su futuro: equipo brasileño acelera por su fichaje

Sebastián Villa podría estar cercano a resolver su futuro. El antioqueño dejó claro que busca salir de Independiente Rivadavia, club dueño de gran parte de sus derechos deportivos y con el que logró salir campeón de la Copa de Argentina, siendo capitán y figura. 60 partidos, 10 goles y 16 asistencias fue su saldo.

Si bien Villa sigue con contrato vigente en el club de Mendoza, en el club están abiertos a su salida como símbolo de agradecimiento, además que se había pactado anteriormente de que si llegaba una buena oferta, lo dejarían marchar.

No obstante, River habría mostrado interés e incluso le habrían presentado una propuesta a Independiente, la cual no fue del agrado del club. El conjunto de Núñez consideró las negociaciones como terminadas, pues no están dispuestos a gastar mucho en este mercado, bajo un principio de austeridad.

Villa, con la posibilidad de ir a Brasil

Uno de los mercados con los que se vinculó a Villa había sido Brasil, aunque poco se había adelantado al respecto de un interés. No obstante, apareció Cruzeiro y ya habría acelerado por cerrar su incorporación para reforzar la posición de extremo por izquierda, en la que compite el también colombiano Luis Sinisterra, que no ha tenido continuidad por lesiones.

"Cruzeiro acelera por Sebastián Villa y podría ser el próximo destino del colombiano“, informó el periodista argentino Damian Villagra. El equipo estaría dispuesto a ofrecer entre 7 y 7.5 millones de dólares por su pase.

Sin embargo, esta no sería la única posibilidad para el extremo de 29 años, quien recientemente dio a conocer: “Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas, así que estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto”.

En el caso de Cruzeiro, parecería no ser un problema económico su incorporación, pues en la semana ficharon al volante Gerson por cerca 30 millones de dólares, en lo que a su vez se convirtió en el fichaje más costoso en la historia de Sudamérica.

De momento, Villa sigue de vacaciones en Medellín a la espera de cerrar algún acuerdo para continuar su carrera. Lo cierto, es que será su quinto equipo, tras los pasos por Tolima, Boca Juniors, Beroe de Bulgaría e Independiente Rivadavia.