¡La Selección Colombia es campeona! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina / FCF

La Selección Colombia se consagró campeona de la Liga de Naciones Femenina, luego de vencer este martes 9 de junio con una apasionante remontada 4-3 a Paraguay en Asunción.

REVIVA ACÁ EL APASIONANTE DUELO ENTRE COLOMBIA Y PARAGUAY EN LIGA DE NACIONES

Fue un duelo complicadísimo para el equipo nacional, que a los 10 minutos ya perdía por 2-1, gracias a la pena máxima anotada por Dulce Quintana y el siguiente tanto de Claudia Martínez. El descuento lo marcó Ana María Guzmán, que más adelante sería figura.

Aunque Marcela Restrepo selló el empate parcial (2-2) a los 43, tan solo 3 minutos después Lice Chamorro le devolvió la ventaja a las guaraníes. Ahora bien, la remontada llegó en la segunda parte con un golaz de Linda Caicedo al 60′ y el agónico tanto de Guzmán, que fue determinante para el título.

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Lo anterior debido a que en simultáneo, Argentina se impuso como visitante frente a Ecuador por la mínima diferencia (0-1). De haber quedado empatado el duelo ante Paraguay, Colombia hubiese perdido el título...

La Selección se consagró campeona entonces de la Liga de Naciones Femenina y al igual que Argentina aseguró su presencia en el Mundial del próximo año en Brasil. Por otro lado, Venezuela y Ecuador irán a repechaje.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina