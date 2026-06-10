¡La Selección Colombia es campeona! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina
La Tricolor se quedó con la primera edición del torneo sudamericano.
La Selección Colombia se consagró campeona de la Liga de Naciones Femenina, luego de vencer este martes 9 de junio con una apasionante remontada 4-3 a Paraguay en Asunción.
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Fue un duelo complicadísimo para el equipo nacional, que a los 10 minutos ya perdía por 2-1, gracias a la pena máxima anotada por Dulce Quintana y el siguiente tanto de Claudia Martínez. El descuento lo marcó Ana María Guzmán, que más adelante sería figura.
Aunque Marcela Restrepo selló el empate parcial (2-2) a los 43, tan solo 3 minutos después Lice Chamorro le devolvió la ventaja a las guaraníes. Ahora bien, la remontada llegó en la segunda parte con un golaz de Linda Caicedo al 60′ y el agónico tanto de Guzmán, que fue determinante para el título.
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Lo anterior debido a que en simultáneo, Argentina se impuso como visitante frente a Ecuador por la mínima diferencia (0-1). De haber quedado empatado el duelo ante Paraguay, Colombia hubiese perdido el título...
La Selección se consagró campeona entonces de la Liga de Naciones Femenina y al igual que Argentina aseguró su presencia en el Mundial del próximo año en Brasil. Por otro lado, Venezuela y Ecuador irán a repechaje.
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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina
|Pos
|Selección
|Puntos
|Dif.
|1.
|Colombia
|20
|+9
|2.
|Argentina
|18
|+13
|3.
|Venezuela
|12
|+13
|4.
|Ecuador
|11
|+2
|5.
|Perú
|11
|-3
|6.
|Paraguay
|10
|+6
|7.
|Chile
|10
|+2
|8.
|Uruguay
|6
|-4
|9.
|Bolivia
|1
|-38
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...