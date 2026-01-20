Hay secuestrados de los que nadie responde en el Catatumbo, dice monseñor Israel Bravo Cortés

Norte de Santander.

Mientras algunos casos logran resolverse, en el Catatumbo persiste una realidad mucho más silenciosa y preocupante: hay personas que continúan en cautiverio sin que exista una respuesta clara de los grupos armados responsables.

Así lo reconoció monseñor Israel Bravo Cortés, obispo de la Diócesis de Tibú, al referirse a las gestiones humanitarias que se adelantan en medio del conflicto que golpea a la región.

El prelado explicó que la Comisión Humanitaria del Catatumbo, integrada por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la ONU, mantiene canales de comunicación con los actores armados, pero admitió que no siempre hay resultados.

“En algunos casos responden de manera inmediata, en otros no hay ninguna respuesta y aun así seguimos insistiendo”, señaló en Caracol Radio.

Monseñor Bravo reconoció que existen situaciones que superan la capacidad de intermediación humanitaria, especialmente cuando los grupos responsables no tienen presencia directa en el territorio o cuando no hay voluntad para dar información.

“Hay casos que se salen de nuestras manos. Nosotros intermediamos, pero no tenemos cómo obligar a nadie a responder”, afirmó.

La falta de respuestas no solo prolonga el dolor de las familias, sino que se suma a un contexto de confinamiento y restricciones a la movilidad en varias zonas rurales entre Tibú y El Tarra, donde desde diciembre el transporte público permanece suspendido.

Según la Iglesia, esta situación ha profundizado el aislamiento de comunidades enteras y ha deteriorado aún más las condiciones de vida en el territorio.

Desde la diócesis de Tibú se reiteró el llamado a los grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las FARC, para que permitan el acceso humanitario, den información clara sobre las personas retenidas y respeten a la población civil.

“El silencio también es una forma de violencia para las familias que esperan”, concluyó el obispo.