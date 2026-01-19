Un hombre es la nueva víctima de secuestro en la región del Catatumbo

Catatumbo

La región del Catatumbo registra un nuevo caso de secuestro. En esta oportunidad, un hombre identificado como Carlos Rodríguez fue plagiado por hombres armados.

Según versiones entregadas por la comunidad, el hecho se presentó cuando Rodríguez se encontraba en un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Hombres fuertemente armados llegaron hasta el sitio, identificaron a la víctima y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Las autoridades, junto con el Personero Municipal hicieron presencia en el lugar y desde ya se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho.

Este es el sexto secuestro presentado en la región del Catatumbo durante este año 2026. Recordemos que el pasado 6 de enero, cinco uniformados de la Policía Nacional fueron secuestrados cuando se movilizaban por la vía Cúcuta - Tibú.