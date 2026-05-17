Investigan muerte de conductor en medio de un operativo militar

Norte de Santander

Las autoridades judiciales entraron a investigar la muerte de un civil y dos soldados que resultaron heridos en medio de un operativo contra el contrabando de hidrocarburos entre Ocaña y el municipio de Aguachica (Cesar).

Se informó que en medio de la acción de unidades militares en el sector conocido como Pica Pica perdió la vida el conductor José Fernando Rincón, al parecer por omitir una orden de pare.

De manera preliminar, se informó que al parecer esta persona intento evadir el control y en ese movimiento presuntamente habría atropellado a dos militares que resultaron lesionados.

El hecho que es materia de investigación, generó el rechazo de los familiares de la víctima al reclamar una investigación profunda sobre lo ocurrido.

Sobre este tramo vial se ha alertado por el aumento en la comisión de delitos por parte de organizaciones al margen de la ley que delinquen en la vía nacional que comunica a Norte de Santander con el departamento del Cesar.