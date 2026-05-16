Iglesia pide cesar los ataques contra la población civil en el Catatumbo

Iglesia Católica brinda acompañamiento a comunidades en el Catatumbo / Foto Archivo / Caracol Radio ( Colprensa )

Norte de Santander

La iglesia católica se sumó a las voces de rechazo por la cruenta guerra que se vive en el Catatumbo por culpa de la confrontación entre grupos ilegales, ELN y las disidencias armadas del frente 33 de las farc.

En Norte de Santander desde hace 16 meses se han generado enfrentamientos entre estas dos organizaciones que se disputan el territorio por actividades ilícitas y que han dejado más de 102 mil desplazados y 210 homicidios.

En una actividad de peregrinación realizada en las últimas horas, la iglesia católica llamó la atención por la grave situación que se viene presentando y que afecta directamente a la población civil.

Monseñor Orlando Olave, obispo de Ocaña dijo que " es necesario buscar caminos de paz y reconciliación, la iglesia apoya todos los esfuerzos por encontrar el diálogo, las comunidades están atemorizadas".

Dijo ademas que " esta guerra no tiene sentido, causa desolación, desplazamiento, desesperanza y dolor. Todos tenemos la esperanza de lograr un punto de entendimiento, de paz y de poder seguir adelante buscando mejores escenarios de paz y de acompañamiento a las comunidades".